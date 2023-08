UECL, Questa sera il verdetto sull'avversaria europea

FirenzeViola.it

Ancora qualche ora di attesa e poi la Fiorentina conoscerà il proprio destino europeo in Conference League. Appuntamento per le 21, quando in campo, al Nagyerdei Stadion di Debrecen, padroni di casa di Blagojevic ospiteranno il Rapid Vienna. La gara d'andata si è conclusa sullo 0-0, e tutti gli scenari restano dunque aperti. Ricordiamo inoltre che la Fiorentina inizierà il proprio cammino giovedì prossimo contro la vincente della sfida di questa sera.