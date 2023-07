TRA CAMPO, MERCATO…E LA UEFA: IL POPOLO VIOLA RESTA IN ATTESA

© foto di Claudio Giovannini

Questa sera alle ore 18.45 andrà in scena la terza amichevole della Fiorentina dall’inizio del proprio ritiro estivo al Viola Park e l’avversario sarà il Catanzaro, squadra neopromossa in Serie B. Una sfida che non servirà altro che a mettere minuti nelle gambe e a fare il pieno di benzina in vista della nuova stagione che si aprirà ormai tra meno di un mese.

Nel frattempo, la società Viola continua a monitorare nomi per il mercato, con un occhio di riguardo verso la porta e la difesa. In tal senso l’amichevole di oggi servirà anche a dare indicazioni ancora più precise sulle richieste di Italiano, anche se quest’ultimo ha già parlato con i dirigenti e le linee guida sono state delineate da tempo: serve un portiere bravo con i piedi e un centrale veloce che sappia impostare. Più facile a dirsi che a prendersi, ma l’identikit è già stato fornito e Pradè e Barone sono alla ricerca dei nomi giusti.

Campo, mercato…e UEFA. Già, perché se la Serie A per i Viola avrà inizio a Genova il 29 agosto, la stagione potrebbe aprirsi qualche giorno prima. Tutto dipenderà dalla UEFA e dalla sentenza sulla Juve che, stando alle parole di Vincenzo Italiano, sarà il 28 luglio, ovvero tra soli 5 giorni. Un’attesa che per il popolo fiorentino è diventata quasi snervante ma che ormai è alle battute finali