TOTOFORMAZIONE, JOVIC DAL 1', DIETRO TERZIC. RIECCO CASTRO

A giudicare dai giornali sportivi odierni, Italiano potrebbe operare del turn over contro l'Udinese, in vista del ritorno in Conference. Tra i pali ci sarà Terracciano, davanti a lui nel 4-2-3-1 Dodo o Venuti, con Milenkovic e Igor in vantaggio come centrali, e Terzic a sinistra favorito su Biraghi. Mediana due composta con ogni probabilità da Castrovilli più uno tra Duncan e Amrabat. Davanti Jovic, dietro di lui Barak, con Ikoné e Saponara.

Di seguito le probabili formazioni secondo i quotidiani in edicola.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Castrovilli, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Brekalo; Kouame.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Castrovilli, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Brekalo, Barak, Saponara; Jovic.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Brekalo, Barak, Kouame; Jovic.

TIRRENO (4-2-3-1): Terracciano; Terzic, Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.