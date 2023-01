Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina, grazie alle reti di Casale e Nico Gonzalez. Come al solito dopo le gare della Fiorentina, vi chiediamo di votare il vostro migliore in campo tra gli uomini di Italiano, al fine di dar vita al premio Top FirenzeViola.it. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN LAZIO-FIORENTINA?