TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Basilea 1-2

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Cade la Fiorentina nella semifinale d'andata di Conference League. In un Franchi delle grandi occasioni, il Basilea si impone per 2-1 in rimonta, portandosi in vantaggio in vista del ritorno in Svizzera. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i giocatori di Vincenzo Italiano. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

VOTA IL MIGLIOR VIOLA NELLA SCONFITTA COL BASILEA