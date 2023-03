STADIO, Pure Pisa e Siena in corsa. Defilata La Spezia

FirenzeViola.it

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento legato alle possibili destinazioni alternative della Fiorentina per lo stadio da usare tra il 2024 e il 2026 qualora l'ipotesi Empoli non andasse in porto. Come scritto dal Corriere Fiorentino, restano in corsa realtà come Siena e Pisa che pure potrebbero forse avere le caratteristiche per ospitare almeno alcune partite. Per questo servirà un confronto fra le amministrazioni e le istituzioni. E se Giani aveva detto di preferire una soluzione toscana per venire incontro alle legittime critiche da parte delle organizzazioni del tifo fiorentino, ieri lo stesso governatore non ha chiuso la porta anche alla soluzione extra regionale, con l’Emilia di Bonaccini in vantaggio sia per vicinanza geografica che politica. Più defilata la soluzione La Spezia.

