SOTTIL, Una confidenza in zona gol da ritrovare

Fonte: di Mirko Giogli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una delle questioni più discusse in casa Viola in questa prima parte di stagione è quella che riguarda il poco supporto in fase realizzativa da parte degli esterni. Considerando tutte e tre le competizioni, e togliendo le reti di Nico Gonzalez, gli esterni d’attacco gigliati hanno timbrato il cartellino solamente sette volte, tre delle quali portano la firma di Riccardo Sottil, andato a segno in ciascuna delle competizioni.

L’esterno torinese continua ad essere un’incognita per mister Vincenzo Italiano, a causa della poca continuità e di un feeling con il gol che non riesce ad arrivare. Molte prestazioni altalenanti, le scelte discutibili negli ultimi metri e la mancata confidenza con il gol, lasciano soltanto un lontano ricordo del Sottil prima dell’infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per circa cinque mesi.

Piano piano l’attaccante italiano si sta rimettendo in carreggiata, fornendo delle prove di tutto rispetto, dimostrando di avere i colpi e le qualità per poter restare a Firenze e giocarsi una maglia da titolare. L’eurogol contro la Salernitana e la grande prova fornita nel secondo tempo contro il Parma in Coppa Italia, nel quale ha servito l’assist a Nzola e ha trasformato il rigore per il 2-2 nel finale di gara, indirizzando la partita ai tempi supplementari, sono segnali importanti, da parte di un giocatore che ha bisogno di sentire la fiducia del mister, ma anche e soprattutto, dei propri tifosi.

Ma se nell’uno contro uno resta sempre uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, merito anche del suo incredibile strappo nei primi metri nei quali sembra essere imprendibile, continua ad avere qualche problema nell’ultimo passaggio e nelle decisioni decisive quando arriva a ridosso dell’area di rigore avversaria. Lavorando e migliorando anche nella fase finale dell’azione, Riccardo Sottil, potrebbe diventare un giocatore veramente importante per la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano.