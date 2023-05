SAL-FIO, Il primo tempo finisce in parità: è 1-1

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Si chiude qui il primo tempo tra Salernitana e Fiorentina: è 1-1 il risultato al termine dei primi quarantacinque minuti. I granata che sono passati in vantaggio dopo soli dieci minuti con il gol di Dia su ingenuità della difesa gigliata; i viola hanno, poi, provato a reagire senza però riuscire a incidere, fino al minuto trentacinque, quando Nico Gonzalez ha trasformato di testa un bel cross di Dodo dalla destra pareggiando i conti. Da segnalare le ammonizioni di Mandragora, Castrovilli e Cabral. Pareggio giusto all'Arechi, per quanto visto in campo fino a questo momento.