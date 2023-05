FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Incredibilmente la Fiorentina trova il pari per la terza volta. Stavolta è Biraghi a segnare calciando direttamente in porta da posizione defilata su punizione: palla in buca d'angolo, sbatte sul palo e trafigge ancora Ochoa. È 3-3 all'Arechi!