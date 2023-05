RIFINITURA E PARTENZA, CABRAL SCALDA I MOTORI PER BASILEA

La Fiorentina domani scenderà in campo a Basilea con la consapevolezza di dover obbligatoriamente trafiggere la porta avversaria per tornare quanto meno in partita. L'allenatore Vincenzo Italiano farà pieno affidamento sul fattore psicologico, che vedrà la sua squadra caricata dallo svantaggio del Franchi e dunque costretta a ribaltarlo. La buona notizia è che ci sarà chi, le reti, è tenuto a segnarle e cioè l'attaccante Arthur Cabral, pienamente recuperato dopo il forfait di domenica.

Il brasiliano, arresosi ai problemi fisici, contro l'Udinese non era figurato per precauzione sulla lista dei convocati, ma questa mattina ha preso parte alla seduta di rifinitura al centro sportivo "Davide Astori" - nessuna assenza da segnalare - e alla spedizione alla volta della Svizzera assieme ai suoi compagni di squadra. Pochi sorrisi per il classe '98, a Peretola, prima di imbarcarsi sull'aereo: troppa la concentrazione e la voglia di replicare il gol centrato in occasione della gara d'andata.

Cabral scalda i motori, insomma, e non solo lui. Alle 18:30 avrà luogo la conferenza stampa del mister in terra elvetica, durante la quale verrà suonata la carica e trapelerà magari anche qualche indicazione tattica, confermando - chissà - più o meno limpidamente la partecipazione dal primo minuto del centravanti sudamericano. Ci siamo, tra poco più di ventiquattro ore il match che vale la finale di Conference League, al cospetto di una tra West Ham e AZ Alkmaar (2-1 per gli inglesi, l'andata).