Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Eterno Jack. Diavolo occhio all'ex: Bonaventura vuole lanciare la Fiorentina"

La Nazione: "Soldi per il Franchi, braccio di ferro"; "Quel Restyling non s'ha da fare"; "Viola è il black staurday. Rossoneri a mezzo servizio, diavolo che occasione"; "Italiano buone sensazioni. Parola d'ordine maturità"; "La formazione di Italiano. Difesa e centrocampo ok. Dubbi solo in attacco"

Corriere Fiorentino: "Franchi, schiaffo del Tar al Comune"; "Lo stadio problema di tutti"; "Palazzo Vecchio perde il ricorso sul Franchi, addio ai 55 milioni"; "A caccia del Diavolo"

Tuttosport: "Italiano vuolo la vittoria numero cinquanta"

Corriere dello Sport: "Viola l'Europa a casa del Diavolo"; "E' la serata di Arthur. Viola, fatti guidare"