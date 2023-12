RANIERI L'ALTRO BOMBER, BENE KOUAMÈ, KAYODE E MILENKOVIC

TERRACCIANO - Rischia su un rinvio dopo una ventina di minuti, quando poi Zapata si fa pescare in off-side, ma risponde bene al primo tentativo del colombiano respingendo il colpo di testa. Altrettanto bravo sul tentativo di Lazaro a 10’ dall’intervallo resta vigile, senza affanni, nella ripresa, 6,5

KAYODE - Spinge il giusto nel corso di un primo tempo comunque guardingo seppure perda Lazaro che conclude dal dischetto del rigore. Sul finire di prima frazione trova maggiore profondità. Duro su Zapata rimedia il giallo a metà secondo tempo ma non lo soffre e anzi trova l'assist per il gol di Ranieri, 6,5

MILENKOVIC - Qualche sbavatura nei primi minuti prima di recuperare su qualche anticipo in area di rigore. Cresce alla distanza e nella ripresa sbaglia pochissimo, 7

RANIERI - Non semplice contenere Zapata, soprattutto sulle palle alte, ma a metà primo tempo si fa apprezzare in chiusura. Protagonista nel secondo tempo rimedia il giallo ma regala tre punti pesantissimi. Un altro bomber in difesa, 7,5

BIRAGHI - I primi traversoni del Torino arrivano dalla sua parte e le sue difficoltà sono confermate dal giallo che rimedia per il fallo su Bellanova. Quando anche nel secondo tempo il terzino granata crea problemi Italiano lo sostituisce, 5,5

Dal 32’st PARISI - Appena entrato risveglia il Franchi facendosi tutta la fascia e guadagnandosi un angolo, 6

ARTHUR - Solita calamita tra i piedi con i quali smista parecchi palloni infilando anche qualche break positivo. Esce dopo 20 minuti probabilmente perchè in riserva, 6

Dal 19’st MANDRAGORA - Alza diga in una parte positiva del finale di gara, 6

DUNCAN - Meglio quando deve rubar palla piuttosto che sui lanci che nel primo tempo non sono il massimo della precisione. Non perde dinamismo nel secondo tempo recapitando svariati palloni in area di rigore, 6,5

IKONÈ - Avvio a rilento e un contropiede non gestito benissimo dopo la ripartenza di Kouamè. Reattivo quando va sul retropassaggio di Tameze, non altrettanto al momento di scavalcare Milinkovic Savic. Non sfrutta a dovere un tocco del neo entrato Nzola dopo una ventina di minuti nella ripresa. Ammonito al momento del cambio lascia i soliti rimpianti, 5,5

Dal 41’st SOTTIL - Il tempo d’entrare e si fa male, s.v.

BONAVENTURA - Non propriamente nel vivo del gioco sembra pagare un certo dazio al rientro da qualche problema fisico. Nel secondo tempio stringe i denti ed è giustificato perchè non è al meglio, 6

DAL 41’st QUARTA - Pochi minuti ma tante scivolate, 6

KOUAMÈ - Prova a sgassare fin da subito su Tameze, e alla mezz’ora offre anche un bel pallone a Beltran che non trova il tempo per concludere da buona posizione. Anche nel secondo mostra precisione nel cambio campo e non toglie piede dall'acceleratore, 6,5

BELTRAN - Marcato stretto da Buongiorno fatica nell’arco di tutto il primo tempo e quando riceve dentro l’area da Kouamè non trova il tempo giusto per concludere. Italiano gli risparmia la mezz’ora finale dopo oltre un’ora di parecchia sofferenza, 5

Dal 19’st NZOLA - Poca fortuna, anche nel difender palla, 6

ITALIANO - Rinuncia a Quarta tenendo dentro Ranieri ma ritrova Bonaventura a sostegno di Beltran con Ikonè e Kouamè. Nel primo tempo è il Torino a giocare meglio e collezionare le migliori occasioni da rete e seppure i suoi si difendano con ordine là davanti non pungono. Dopo una ventina di minuti nella ripresa prova Mandragora e Nzola al posto di Arthur e Beltran, poi è il turno di Parisi per Biraghi. A decidere la sfida, di misura, è ancora una volta un difensore centrale e anche se la sua squadra non brilla porta a casa un’altra vittoria pesantissima in ottica classifica chiudendo l’anno come meglio non poteva, 6,5