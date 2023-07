QUALE FUTURO PER BIANCO? CATANZARO IN POLE, IL CALCIATORE VORREBBE RIMANERE IN A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giorni decisivi per definire il futuro di Alessandro Bianco. L'ex stella della Primavera viola, già costantemente in prima squadra nell'ultima annata con Vincenzo Italiano, scalpita per avere spazio ed un minutaggio superiore ai miseri 287 minuti racimolati nella scorsa stagione. Il calciatore, come confermato dall'entourage, vuole la garanzia di poter giocare con continuità e l'unica soluzione plausibile per la Fiorentina sembra quella di una cessione temporanea: i viola sono disposti a separarsi da Bianco a condizione che si tratti di un prestito secco, visto che la volontà della società è quella di continuare ad avere l'ultima voce in capitolo sul futuro del calciatore.

Per questo, in attesa che il suo assistito torni dalle vacanze per dare un'accelerata alle trattative, l'agente del calciatore, Beppe Galli, si sta muovendo per prendere contatti coi club che si sono mostrati interessati nelle ultime settimane: Bianco si sente un calciatore già da Serie A e non vorrebbe scendere di categoria. Le richieste più pressanti arrivano però dalla cadetteria, con tre club di Serie B che si sono mosse per il centrocampista: su tutte, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in pole per adesso ci sarebbe il Catanzaro; sembrerebbe aver messo nel mirino Bianco anche un'altra neo-promossa dalla Lega Pro la Reggiana del DS Roberto Goretti, che già ai tempi del Cosenza aveva cercato di acquistare il calciatore; l'ultima pista riguarda il Pisa del nuovo tecnico Alberto Aquilani, con l'ex tecnico della Primavera viola che tornerebbe volentieri a lavorare con alcuni dei gioiellini che ha saputo lanciare negli ultimi anni (Bianco su tutti, ma occhio anche a Favasuli ed Amatucci).

Non è quindi certa la destinazione, ma la separazione momentanea con Bianco sembra ad un passo. Salvo sorprese, aspettando il mercato e le eventuali conferme di altri ex prodotti della Primavera al rientro da prestiti come Niccolò Pierozzi, la Fiorentina è quindi destinata a perdere per la prossima annata l'unico calciatore della rosa nato dopo il 1999.