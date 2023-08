PRIMAVERA, Rom-Fio 1-0: rivivi il live di FV

FirenzeViola.it

95' - Finisce qui la sfida tra Roma e Fiorentina con i giallorossi che vincono di misura per 1-0 con un gol di Joao Costa. Tante recriminazioni per la Fiorentina che nel primo tempo non ha sfruttato almeno 5 palle gol tutte di Sene, non in giornata nostante la buona prova.

94' - Occasione viola con Guidobaldi che preferisce tirare in porta piuttoosto che mettere in mezzo e la palla diventa facile preda di Marin.

90' - Concessi 5 minuti di recupero con la Fiorentina in attacco

88' - Ancora un'occasione viola con un'azione ben impostata dai viola e la palla che finisce a Falconi al limite dell'area ma il suo tiro è di gran lunga alto.

87' - Reazione della Fiorentina! Grande tiro di Spiaggiari con una piccola deviazione di Pisilli che facilita l'intervento di Marin, ma l'occasione era pericolosa!

86' - La Roma ora guida il gioco.

82' - Altri cambi tra i viola: entrano Guidobaldi per Rubino e Spaggiari per Denes.

80' - Altra occasione per la Roma con Cherubini che non vede il ben appostato Ienco e fa partire un tiro che esce di poco.

79' - Fallo di Plaia su Caprini che l'arbitro punisce col giallo.

76' - Biagetti ferma al limite dell'area Cherubini che poi si lascia cadere ma l'arbitro lascia correre.

72' - Keramitsis dopo il contrasto con Sene non ce la fa e viene tolto da Guidi: fuori il greco, dentro Plaia.

71' - Giallo e cambio per Sene che prima viene infatti ammonito poi viene tolto dal campo da Galloppa che lo sostiutuisce con Braschi.

70' - Lancio dalle retrovie per Sene che prova la rovesciata, la palla arriva ad Elia ma il suo tiro viene bloccato.

65 ' -Guidi ne cambia tre: fuori Mannini, Costa e Misitano, dentro Ienco, Guerrero e Alessio.

63' - Ora soffre la Fiorentina con il solito Cherubini che rischia subito il raddoppio, sventato in angolo. La Fiorentina sembra aver accusato il colpo.

60' - VANTAGGIO ROMA! Cherubini lancia Joao Costa che s'invola in porta ed infila indisturbato Vannucchi

56' - Insieme a Caprini per l'infortunato Presta entra anche Fortini per Vigiani.

55' - Infortunio per Presta, che è rimasto a terra in lacrime dopo uno scontro di gioco. Il giocatore esce sorretto dai medici. Galloppa deve sostituirlo e al suo posto entra Caprini.

53' - Doppia occasione di Misitano, la prima è sventata da Vanucchi con l'aiuto del palo, la seconda esce per fortuna della Fiorentina ma l'azione è stata molto pericolosa.

48' - Cherubini ha una buona occasione sventata da Sadotti, poi va al tiro Joao Costa ma il tiro è fuori

47' - Gioco fermo per un infortunio alla testa di Keramitsis in uno scontro di gioco. Per fortuna il giocatore si rialza e il gioco riprende

46' - Si ricomincia! Ripresa al via!

------------------------------------------------------------

45' -FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PARZIALE DI 0-0

45' - Ultima occasione è della Fiorentina con Rubino che dalla sinistra viola prova a calciare in porta, ma la traiettoria è di poco fuori.

44' - Misitano sfiora la traversa con un colpo di testa in area.

40' - Un'occasione d'oro per la Fiorentina con il solito Sene che oggi non è lucido nella conclusione, il suo tiro che sembrava destinato ad entrare in porta sfila invece sul fondo a qualche centimetro dal palo. E' il quinto errore dell'attaccante sottoporta

36' - Ancora una buona occasione della Roma, con lo specialista Cherubini che sfiora il gol con un tiro a giro.

33' - Occasione della Roma con Mannini servito dalla sinistra, ma davanti al portiere non centra la porta. Ora è un buon momento della Roma.

30' - Punizione in area della Roma, se ne incarica Sene ma la palla sbatte sulla schiena di un avversario.

26' - Reagisce subito la Roma con Joao Costa ma Vannucchi ci mette la mano

25' - La Fiorentina approfitta dell'errore di un avversario per rubare palla e andare in rete ma il solito Sene ha sbagliato di nuovo tirando sul portiere.

23' - Punizione dalla distanza della Roma, se ne incarica Cherubini che tira direttamente in porta sbagliando però la mira.

18' - Sene scende centralmente ma al momento del tiro si è allungato troppo ed è troppo prevedibile: Marin esce e blocca.

12' - Ci riprova la Roma con Misitano che salta Sadotti e va al tiro, para Vannucchi

11' - La Roma prova a salire ma la Fiorentina intercetta e con un lancio buca subito la difesa alta giallorossa, con Sene di nuovo al tiro, stavolta si immola Marin rischiando di farsi male

7' - Occasione viola con la percussione sulla fascia di Sene che poi calcia in porta ma salva Marin.

1' - PARTITI

Alle 16,30 al via Roma-Fiorentina valida per la prima giornata del campionato Primavera. Seguite insieme a noi la gara, con le occasioni più importanti della sfida. Ecco le formazioni messe in campo dall'ex tecnico viola ora alla Roma Guidi e dal debuttante sulla panchina della Fiorentina Primavera Galloppa:

ROMA (3-4-3): Marin; Keramitsis, Golic, Chesti; Mannini, Pisilli, Vetkal, Louakima; Costa, Misitano, Cherubini. A disp.: De Franceschi, Plaia, Ienco, Marazzotti, Bolzan, Alessio, Ivkovic, Guerrero, Mlakar, Graziani. All.: Federico Guidi.

FIORENTINA (3-4-3): Vannucchi; Biagetti, Elia, Sadotti; Vigiani, Vitolo, Falconi, Denes; Presta, Sene, Rubino. A disp.: Tognetti, Scuderi, Spaggiari, Keita, Pisani, Maggini, Braschi, Kouadio, Guidobaldi, Fortini, Caprini. All.: Daniele Galloppa.