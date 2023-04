POULE SCUDETTO FEMMINILE: FIORENTINA RIMONTATA A VINOVO DA 0-3 A 4-3. AZZURRE PRONTE ALL’ESORDIO MONDIALE

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Juventus-Fiorentina di domenica scorsa sarà sicuramente una partita da ricordare sia da una parte che dall’altra, ovviamente per opposte motivazioni. A vincere sono state di nuovo le bianconere al termine di un match a dir poco spettacolare. In vantaggio le toscane per 3-0, le calciatrici di Joe Montemurro hanno dato vita ad una spettacolare quanto impossibile rimonta che ha portato il risultato finale sul 4-3. Per le ragazze viola rimangono solo la rabbia, l’amarezza e i rimpianti per aver buttato via una partita dominata per quarantacinque minuti.

Veniamo alla cronaca: al diciottesimo Fiorentina in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Catena su assist di Hammarlund che beffa l’estremo difensore juventuno Peyraud-Magnin. Al trentaquattresimo arriva il piattone di Zamanian per il doppio vantaggio ospite al termine di una spettacolare azione offensiva viola. Goal dell’ex tra l’altro per la centrocampista francese arrivata a gennaio in prestito proprio dal club piemontese. Al quarantunesimo la Fiorentina completa il trittico con Breitner lesta a raccogliere un contro cross di Agard dopo una punizione battuta lunga. Sembra il preludio all’apoteosi per le gigliate ma la Juventus torna subito in pista con il goal dell’1-3 con Cristiana Girelli nel corso del recupero della prima frazione di gioco.

La rete scuote le padrone di casa e spaventa le toscane. La gara viene decisa durante l’intervallo dai due allenatori. Se Patrizia Panico sceglie un gioco più prudente nel tentativo di mantenere il doppio vantaggio, Montemurro punta su tutti i suoi pezzi pregiati per l’impossibile rimonta. Ad aver ragione alla fine è proprio l’italoaustraliano. Panico rimpiazza Catena e Cafferata – due delle migliori giocatrici in campo fino a quel momento – per inserire Erzen e Longo. Ma con le qualità tecniche delle singole in casa Juventus, chiudersi e resistere in difesa per oltre quaranta minuti sarebbe stata una vera impresa.

Dopo due parate importanti di Baldi su Bonansea, al cinquantottesimo le padrone di casa trovano il 2-3 con Beerensteyn che trafigge la numero uno gigliata sul primo palo. Passano cinque minuti e la stessa Bonansea completa la rimonta. Con la gara che è ancora tutta da scrivere Montemurro passa ad una trazione ancora più offensiva alla ricerca del goal vittoria. Ci prova Girelli che colpisce il palo. La Fiorentina prova delle ripartenze ma ormai è in balia delle avversarie. Longo al settantaduesimo pareggia il conto dei legni trovando una clamorosa traversa. All’ottantaduesimo arriva la beffa per le toscane. La canadese Grosso riceve sulla trequarti e lascia partire un destro che trova una deviazione che non lascia scampo a Rachele Baldi. Scemano le emozioni fino al fischio finale che incoronano nuovamente la Juventus vittoriosa sulla Fiorentina.

Diverse ragazze protagoniste del match di domenica scorsa hanno avuto modo, la scorsa settimana, di mettersi in mostra anche con la maglia della Nazionale. La compagine azzurra della CT Milena Bertolini ha infatti battuto 2-1 la Colombia in amichevole al Tre Fontane di Roma. È stato l’ultimo test prima dell’esordio al Mondiale d’Oceania che avverrà tra meno di cento giorni. Non sono state positive invece le prestazioni delle ragazze nell’Under 23 – molte delle quali giocano nella Fiorentina -. La selezione di Selena Mazzantini è incappata in due sconfitte contro Olanda e Norvegia. Il grande rimpianto però ce l’hanno le giovani dell’Under 19 che hanno visto sfumare la possibilità di partecipare all’Europeo di categoria. Dopo aver battuto Grecia e Bosnia Erzegovina, le azzurrine dovevano superare l’ultimo scoglio Austria per vedere realizzato il loro obiettivo. Purtroppo però a vincere sono state le austriache che parteciperanno alla rassegna al posto dell’Italia.

In conclusione siamo al consueto resoconto della giornata di campionato. Prima della gara di Vinovo c’è stata la goleada della Roma in casa dell’Inter per 1-6. Ormai è solo questione di tempo affinché la Roma festeggi il primo scudetto della propria storia in ambito femminile. Tra l’altro, tale risultato permette alle viola di mantenere la terza piazza della classifica considerando il turno di riposo del Milan. In zona salvezza Parma e Sampdoria non vanno oltre l’1-1, risultato che non cambia la precaria situazione di classifica di entrambe. Ma il vero colpaccio lo mette a segno il Como che si impone per 1-3 sul campo del Pomigliano. Le lombarde scavalcano le avversarie in classifica e inguaiano di molto la situazione all’interno dell’ambiente campano che sta pensando ad un cambio di guida tecnica. A riposare è stato il Sassuolo pronto a chiudere il discorso salvezza già dal prossimo turno.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Inter-Roma 1-6

Juventus-Fiorentina 4-3

Riposa: Milan

Poule salvezza:

Pomigliano-Como 1-3

Parma-Sampdoria 1-1

Riposa: Sassuolo

Classifica aggiornata:

Roma 57

Juventus 49

Fiorentina 38

Inter 35

Milan 35

Sassuolo 26

Como 18

Pomigliano 17

Parma 14

Sampdoria 12