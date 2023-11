NOTTE AMARA DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO. OGGI I VIOLA IN EUROPA E AFRICA: IL BORSINO NAZIONALI

FirenzeViola.it

Mentre al Viola Park Vincenzo Italiano ha ripreso gli allenamenti in vista della gara col Milan, con Lucas Beltran in fase di recupero e Michael Kayode a ruota, tanti altri viola nel mondo sono impegnati con le rispettive selezioni. Ma cosa ci ha detto fin qui la sosta?

I sudamericani

La notte pallonara, dall’altra parte del mondo, non è stata affatto dolce per la Fiorentina. È arrivato infatti il primo ko nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale per l’Argentina, sconfitta in casa dall’Uruguay per 0-2. Poco più di un tempo in campo per Nico Gonzalez, che non è riuscito a incidere in un match dove tutta la Seleccion si è resa poco pericolosa (ad eccezione di uno incrocio scheggiato da Messi su punizione). Solo una misera tribuna per Martinez Quarta, a rendere la notte ancora più amara per il difensore.

Epilogo simile per Yerry Mina. Anche per lui non c’è stato spazio neanche in panchina, cosa non tanto sorprendente visto lo scarso minutaggio a Firenze e la chiamata arrivata solo all’ultimo secondo, in sostituzione di Arias infortunato. A rendere tutto meno triste c’è però il risultato, con la sua Colombia che ha battuto il Brasile per 2-1, trascinata da Luis Diaz.

Argentina che tornerà in campo nella notte tra martedì e mercoledì, in un’atmosfera incandescente contro il Brasile al Maracanà. Nella stessa notte si rivedrà anche la Colombia, impegnata in casa del Paraguay.

Gli europei e Kouamé

Non esaltante nemmeno la prima gara disputata da Nikola Milenkovic. Solo 23 minuti in campo con la Serbia, sconfitta sì, ma dal Belgio e in amichevole. Stasera invece tocca all’Italia, contro lo spauracchio Macedonia del Nord che giustiziò la nazionale di Mancini, privandola del Mondiale in Qatar. Sarà del match Giacomo Bonaventura, a differenza di Cristiano Biraghi, non convocato da Spalletti. Sempre oggi sarà il turno anche della Costa d’Avorio di Christian Kouamé, in casa contro le Seychelles.

Quanto al futuro, la Serbia tornerà in scena domenica contro la Bulgaria, l’Italia lo farà lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina, stesso giorno degli ivoriani che sfideranno il Gambia.

Gli azzurrini

Spazio anche nelle selezioni giovanili per la Fiorentina. Ieri Lorenzo Amatucci è subentrato nella prestigiosa vittoria dell’Under 20 italiana contro l’Inghilterra per 3-0. Ha stravinto anche Pietro Comuzzo - senza però scendere in campo - con l’Italia Under 19, strapazzando per 7-0 il Liechtenstein.

La squadra di Bollini sarà protagonista martedì, contro il Portogallo. Mentre l’Under 19 domani affronta la Svizzera e martedì la Svezia.