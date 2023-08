NICO, Non la 1ª volta con il 10 sulle spalle: ecco quando

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Adesso è ufficiale: per la stagione 2023/24 la maglia numero 10 sarà indossata da Nico Gonzalez. Una scelta, che teneva da settimane sulle spine i tifosi viola, e che alla fine è ricaduta sull'argentino. Non sarà però la prima volta in carriera che l'esterno gigliato indosserà la maglia con il 10 sulle spalle. Infatti, nel 2016/17, all'Argentinos Juniors, Gonzalez la indossò. Castrovilli, dopo l'operazione, ha scelto di prendre il numero 17.