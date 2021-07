MOENA, Segui il ritiro viola con Firenzeviola

La Fiorentina è in ritiro a Moena dove resterà fino al 31 luglio. Firenzeviola.it, come ogni anno, anche in questo 2021 vi terrà aggiornati su tutto quello che succede nella località trentina e vi offrirà in tempo reale news su allenamenti, conferenze stampa, amichevoli o semplici curiosità grazie alla presenza, per tutto il periodo, del nostro inviato Andrea Giannattasio. Potrete rimanere così aggiornati sia attraverso il sito che i nostri profili social.