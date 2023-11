MINA, In recupero e Italiano lo prova da vice-Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dall'allenamento a porte aperte di oggi pomeriggio, la buona notizia è che Mina è ormai rientrato a tutti gli effetti. Il centrale colombiano, ancora zero minuti nelle gambe da quando è arrivato a Firenze, sembra aver superato completamente il problema al flessore patito un mese e mezzo fa in nazionale e nella seduta di oggi ha mostrato in anteprima ai tifosi fiorentini tutta la sua esuberanza fisica ma non solo, mettendosi in mostra anche in proiezioni offensive; Italiano prende appunti e studia per lui un ruolo da vice-Quarta, ovvero difensore d'assalto.

