MILENKOVIC, PENSIAMO SOLO AL CHIEVO: VOGLIAMO VINCERE. SU MURIEL E VLAHOVIC...

Nikola Milenkovic ha parlato ai media presenti all'oratorio di San Jacopino per la presentazione de "Il calcio in oratorio". Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "La partita contro il Chievo sarà molto importante per noi. Giocano bene, soprattutto in casa: sarà difficile. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, sappiamo quanto sarebbe importante vincere per il nostro cammino. Il calendario? Abbiamo tre partite in pochi giorni, è vero, ma il calcio costringe a pensare solo alla prossima, poi vedremo come andrà. Muriel? Sicuramente ha buone qualità e può fare la differenza. Ma anche gli altri nostri attaccanti sono giocatori di qualità e possono giocare insieme. Vlahovic? Siamo buoni amici fin dai tempi del Partizan. Faccio di tutto per aiutarlo il più possibile, al Bozzi vengo per dare sostegno a lui e a tutta la Primavera perché mi piace guardarli giocare. Sono contento per Dusan: sta facendo buone cose e spero che continui così".