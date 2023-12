MERCATO, Da Zaccagni a Insigne: le idee in entrata

FirenzeViola.it

Il mercato di gennaio è alle porte e le priorità in casa Fiorentina sembrano chiare: Vincenzo Italiano ha chiesto alla sua dirigenza un difensore centrale (possibilmente di piede mancino), un terzino destro e un attaccante esterno. Gli altri reparti non preoccupano. Anche perché a centrocampo la sensazione è di aver ovviato con l’innesto di Arthur Melo alle difficoltà della scorsa annata, tant’è che proprio nella sessione invernale si proverà a riscattare il brasiliano chiedendo uno sconto alla Juventus sui 20 milioni di euro (cifra stanziata in estate come opzione di riscatto dal prestito).

Quanto alla difesa, le strade portano ad alcune vecchie idee come Arthur Theate (Rennes, classe 2000) o Andrea Cistana (Brescia, classe ’97), fino alla novità del belga Joel Schingtienne (OH Leuven, classe 2002). Mentre per la fascia destra rimangono le ipotesi italiane Pasquale Mazzocchi (Salernitana, classe ’95), Alessandro Zanoli (Napoli, classe 2000), Davide Faraoni (Verona, classe ’91) e Nadir Zortea (Atalanta, classe ’98), oltre alle piste estere Milan Gajic (Cska Mosca, classe ’96), Josip Juranovic (Union Berlino, classe ’95) e Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, classe ’98).

Altrettanto fitta la lista degli esterni offensivi graditi. Dai più gettonati Armand Lurienté (Sassuolo, classe ’98), Jan-Niklas Beste (Heidenheim, classe ’99) e Lorenzo Insigne (Toronto, classe ’91) al sogno proibito Mattia Zaccagni (Lazio, classe ’95), passando per le scommesse Pedro De La Vega (Lanus, classe 2001), Marco Grull (Rapid Vienna, classe ’98), Albert Gudmundsson (Genoa, classe ’97), Jesper Karlsson (Bologna, classe ’98) e Karol Borys (trequartista del Slask Wroclaw, classe 2006). Con la suggestione Domenico Berardi (Sassuolo, classe '93) sempre da tenere d’occhio.

Se vogliamo non sono mancate neppure le voci su un eventuale colpo al centro dell’attacco. Improbabile che la Fiorentina scelga di privarsi di uno tra M’Bala Nzola e, a maggior ragione, Lucas Beltran, eppure le ultime indiscrezioni sussurrano di un apprezzamento da parte dei viola per Toni Martinez (Porto, classe ’97), così come c'è l’ipotesi di un ritorno di Giovanni Simeone (Napoli, classe ’95). Senza dimenticare Andrea Belotti (Roma, classe '93) e la stella Jonathan David (Lille, classe 2000), il prezzo dei cui cartellino rimane tuttavia proibitivo. Specie se considerato in ottica invernale.