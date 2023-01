LA FIORENTINA E UNA SVALUTAZIONE DA SECONDO POSTO: I DATI

La stagione sin qui disputata dalla Fiorentina è stata come minimo altalenante. Senza dubbio la squadra di Vincenzo Italiano ha incontrato più di una difficoltà nella ricerca del gol e, in generale, nella proposizione di un gioco fluido o divertente come era accaduto invece lo scorso anno. Tant'è vero che i viola si trovano ad oggi decimi in classifica, a ben 11 punti dalla settima posizione.

Tutto ciò ha portato alla svalutazione di una rosa il cui valore di mercato attuale, 233,95 milioni, collocherebbe il club di Rocco Commisso all'ottavo posto in campionato. Tale cifra, a inizio stagione, contava il 6,3% in più, vale a dire 249,75 milioni. Un ribasso di 15,8 milioni che, dopo cinque mesi di Serie A, pone i gigliati secondi nella classifica dei club italiani che lamentano un passivo.

È decisamente sintomatico notare come siano proprio i calciatori acquistati nell'ultima finestra di mercato ad aver ridotto il proprio valore. Ad esempio, secondo Transfermarkt, Dodo è passato da un prezzo stimato a maggio di 20 milioni ad uno di 17. Oppure Luka Jovic, calato da 16 milioni a 14. Stesso discorso per Pierluigi Gollini, che oggi non oltrepassa i 5 milioni, partito da 7,5.

Un dato quanto mai significativo che suona come un campanello d'allarme per la dirigenza, la quale adesso dovrà essere brava a fare di difficoltà virtù, magari operando una sessione di trattative invernale producente. Anche perché le svalutazioni a cui sta andando incontro non sono che la testimonianza di quanto i risultati ottenuti fino a questo momento siano stati insoddisfacenti.