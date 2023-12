L'IPOTESI DUNCAN A DESTRA PONE UN PROBLEMA TERZINO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore prende quota l'ipotesi di dirottare Alfred Duncan sulla fascia destra nel tentativo di supplire alle criticità nelle quali versa la Fiorentina preso atto dell'infortunio di Dodo e della forma fisica non sempre ideale del giovane Michael Kayode. Il centrocampista ghanese si è già prodigato nella mansione di terzino al cospetto della Roma, forte di un periodo di forma positivo e di una scalata gerarchica costante.

D'altro canto l'ennesimo adattamento di un calciatore, dopo gli svariati cui è stato sottoposto Parisi, pone un tema o, meglio, un problema: quello del terzino destro. Anche perché Niccolò Pierozzi - almeno per il momento - non viene ritenuto in grado dall'allenatore di fornirgli le opportune garanzie, ragion per cui a gennaio si proverà a prospettargli una nuova sistemazione. Scongiurando sul nascere il pericolo di bruciarlo.

A proposito del mercato invernale, considerati i tempi di recupero ancora lunghi di Dodo malgrado il suo dichiarato ottimismo, la dirigenza viola ha iniziato a muoversi per assicurare a Italiano un rinforzo sulla fascia destra. I nomi sul piatto sono quelli di Milan Gajic, classe ’96 del Cska Mosca, Josip Juranovic, classe '95 in forza all’Union Berlino, entrambi accessibili a costi contenuti, e il coetaneo Pasquale Mazzocchi della Salernitana.