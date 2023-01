ITALIANO, Su Nico: "Ci parlo solo di questioni di campo"

Tema molto caldo in queste ore, Vincenzo Italiano oggi in conferenza stampa ha provato un po' a spegnere le voci che vorrebbero il Leicester pronto a sborsare 34 milioni di euro per Nico Gonzalez: "È un giocatore da usare a gara in corso per adesso - ha detto Italiano sull'argentino - non vogliamo perderlo ma dobbiamo preservarlo da altri infortuni. È un giocatore determinante, non vediamo l'ora di portarlo ad una buona condizione. Questa Fiorentina ha dei valori ma quelle che leggo sono solo voci. Ho visto un Gonzalez con voglia di tornare in condizione e non ho mai aperto altri discorsi con lui. L'unica cosa che posso dire è che lui ha voglia di tornare presto ad incidere".