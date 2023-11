ITALIANO, L'altra faccia del mister: ecco cosa è cambiato

FirenzeViola.it

La Fiorentina doveva tornare a vincere a ogni costo e lo ha fatto. Vincenzo Italiano, pur mantenendo chiara la propria identità, ha evidentemente chiesto a se stesso e ai suoi uomini di sporcarsi le mani, alzando il livello agonistico e lasciando da parte, almeno in questa occasione, il palleggio ostentato che nelle ultime gare non aveva dato frutti. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.