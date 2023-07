INFANTINO, Le parole su di lui e i dettagli del trasferimento

Il terzo colpo del calciomercato estivo della Fiorentina sarà il giovane Gino Infantino, in arrivo dal Rosario Central. Lo ha annunciato lo stesso presidente del club argentino spiegando anche come si aspettino che possa diventare un grande giocatore in Europa (QUI le sue parole). Per Infantino è arrivato anche l'endorsement di Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus che ha detto: "Negli allenamenti faceva delle cose e pensavo: 'Ah come gioca questo ragazzo'. Quando era sotto la mia gestione non rendeva come avrebbe potuto e io cercavo il modo per farlo esplodere".

