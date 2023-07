TÉVEZ, Gli elogi a Infantino: "Quando lo allenavo..."

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per conoscere ancora meglio Gino Infantino, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, ripeschiamo le parole dell'ex Juventus Carlos Tevez, intervenuto qualche mese fa ai microfoni di ESPN: “Ho un debole per Infantino. Gioca molto bene. Negli allenamenti faceva delle cose e pensavo: 'Ah come gioca questo ragazzo'. Quando era sotto la mia gestione non rendeva come avrebbe potuto e io cercavo il modo per farlo esplodere, così ne avrebbe potuto giovare l'intera squadra oltre che lui personalmente”.