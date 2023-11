INFANTINO E UN DUBBIO AMLETICO, RIFLESSIONI PER GENNAIO

FirenzeViola.it

Un'incognita. Resta tale al momento Gino Infantino, che a circa tre mesi dall'inizio della stagione, ha collezionato appena 120 minuti in 5 partite tra preliminari, Conference (dove in 23' minuti ha collezionato un assist) e campionato. La curiosita però resta tanta per vedere all'opera un giocatore già finito nella lista degli oriundi convocabili dell'ex ct Mancini e arrivato dall'Argentina con grandi credenziali. Il giocatore ha disputato i Mondiali Under 20 e forse arrivando in Italia sperava in una spinta per andare avanti anche nella sua nazionale ma per ora così non è stato e Infantino non è stato più convocato.

In Argentina l'ultimo ad averlo allenato è Carlitos Tevez, che gli ha cambiato anche ruolo, portandolo dall'esterno ad una posizione più centrale. Un giovane dunque duttile ma che ha forse proprio in questa duttilità un limite da cui deriva un equivoco tattico: centrocampista centrale o trequartista o esterno? Certo è che nella Fiorentina Italiano lo ha utilizzato alla Bonaventura e come tale ha ovviamente un confronto che in questo momento non può reggere, complici anche le difficoltà di inserimento in un paese e in un calcio diverso. Con il rientro di Barak lo spazio è ancora più ridotto già ora che il ceco non è al meglio e chissà che dunque la società non decida a gennaio di mandarlo in prestito per fargli trovare un po' di minutaggio in più e dunque continuità.

Ovviamente ci sono altri due mesi per valutarlo e vedere se troverà più spazio, segnale di una crescita fatta dal giocatore stesso anche agli occhi di Italiano. Il giocatore potrebbe e dovrebbe approfittare anche delle pausa per le nazionali per metterlo in difficoltà nelle scelte. Altrimenti sarebbe un peccato non riuscire a capire di che pasta è fatto (anche se ha solo 20 anni e 5 anni di contratto per dimostrarlo, ben inteso) ed eliminare già ora quello che al momento è un'incognita o meglio un dubbio amletico.