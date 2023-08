IL CASO SOTTIL: ITALIANO LO PUNZECCHIA, I TIFOSI LO CRITICANO MA È UNA CERTEZZA PER IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

-Se non hai quel killer instinct o ci lavori dalla mattina alla sera oppure sprechiamo opportunità come oggi. Ha avuto diversi palloni per segnare e far segnare. Sta iniziando a sgasare e sta entrando in forma dopo una preparazione ritardata ma se non chiudi la gara è un problema-. Parole di Vincenzo Italiano, che nel post-partita di Fiorentina-Lecce non ha riservato parole al miele per Riccardo Sottil.

Nuova stagione, nuovo numero ma vecchio Sottil: al suo debutto dal primo minuto dopo un'estate tribolata anche dal punto di vista fisico, il "nuovo" sette non ha certo incantato. Sessantacinque minuti di azioni personali scollegate dalla squadra e scelte sbagliate, un manifesto di poco più di un'ora di quanto il classe '99 ha fatto vedere in cinque stagioni a Firenze.

A 24 anni ormai compiuti, Sottil non può essere più considerato il giovane talento da allevare, pur essendo ancora lontano da un giocatore fatto e finito: proprio questa mancata evoluzione nelle ultime stagioni porta Italiano ed il suo staff ad interrogarsi sul "progetto-Sottil". Dubbi più che leciti, anche se, analizzando la situazione, nel futuro del calciatore non può che essere ancora a Firenze.

Questo per mancanza di offerte in primis, visto che è difficile anche pensare ad un prezzo appetibile per l'acquisto del calciatore; il secondo motivo riguarda invece il pedigree del calciatore che, cresciuto nelle giovanili viola, risulta più che utile per le liste (sia Uefa che Serie A). Se poi ci aggiungiamo le difficoltà che anche gli altri compagni di reparto stanno avendo -con Ikoné ancora ai box e la coppia Brekalo e Kouamé che faticano ancora a diventare un fattore - la permanenza di Sottil, nonostante i mugugni che al Franchi hanno accompagnato la sua prestazione domenica- pare quasi obbligata. E allora, ciack sei: Ricky si ricandida già per giovedì, contro il Rapid, per una maglia da titolare, mentre ad Italiano e tifosi non resta che sperare che sia finalmente questa la stagione di Riccardo Sottil.