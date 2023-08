HARDER, Ritrova Galloppa: sarà perno della Primavera

Chi segue la Fiorentina Primavera, nella seconda parte della scorsa stagione, si sarà accorto dell'arrivo in squadra e quasi sempre nell'undici titolare di Jonas Harder, centrocampista italo-tedesco classe 2005 che ha rapito Aquilani al punto da convincerlo a puntare su di lui in Primavera come elemento stabile in campo, nonostante l'anticipo sul percorso tipo dettato dalla giovane età del passaggio. E quest'anno è pronto a rilanciare.

Aquilani nel frattempo è andato via, a misurarsi con il mondo dei grandi sulla panchina dell'ambizioso Pisa, e al suo posto è arrivato Galloppa. L'ex centrocampista, proprio come lui, è l'ex allenatore della Fiorentina U17 in cui Harder ha iniziato a raccogliere un minutaggio consistente nella sua carriera, ancora tutta da scrivere ad alti livelli. Per la prima volta. Un percorso che ha visto a un certo punto una maturazione tale da farlo rientrare nel giro azzurro, con la nazionale U19 che presto conoscerà. E dopo aver iniziato il ritiro estivo al pari di altri giovani compagni agli ordini di Italiano, che ha potuto iniziare a valutarne le doti in ottica futura, dalla settimana scorsa si è unito al gruppo della Primavera di cui è pronto a diventare un leader.