GENOA, ENTUSIASMO ALLE STELLE E RETEGUI-MANIA: COME ARRIVA IL GRIFONE AL MATCH COI VIOLA

Fonte: di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci si avvicina sempre più all'inizio del campionato, che si aprirà sabato 19 agosto con Frosinone-Napoli e che vedrà impegnata, nello stesso giorno, anche la Fiorentina sul campo del Genoa. Se in casa gigliata abbiamo ormai già raccontato l'entusiasmo e curiosità che accompagna la squadra di Vincenzo Italiano, soprattutto in virtù dei cospicui movimenti di mercato che hanno caratterizzato finora l'estate viola, un discorso simile è applicabile anche per il Grifone.

Quello che accoglierà i Viola al Ferraris si preannuncia un clima infuocato, e non solo per il caldo torrido che sembra tornato ad invadere il nostro paese. Saranno infatti oltre 27mila i tifosi rossoblu pronti a sostenere la squadra e a riaccoglierla in Serie A dopo l'ultima stagione nel campionato cadetto.

Il giocatore più monitorato dai supporter del grifone sarà sicuramente Mateo Retegui, già idolo genoano dopo la splendida prestazione, impreziosita da una doppietta, sfornata al debutto in Coppa Italia contro il Modena (lui che era stato cercato anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato).

A fianco a lui Gilardino opterà molto probabilmente per Gudmundsson, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione e rimasto in Liguria nonostante il corteggiamento di diverse squadre. Un altro neoacquisto del ds Ottolini che potrebbe fare il suo debutto è l'ex doriano Morten Thorsby, che sarà chiamato a sostituire Kevin Strootman per una squalifica che l'olandese ha rimediato all'ultimo turno della scorsa stagione. Altra assenza certa è quella di Stefano Sabelli, anch'egli squalificato, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Bani, Biraschi e Messias.