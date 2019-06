GARRISCA AL VENTO!, Riascolta la puntata di oggi

EX VIOLA ROMULO, NIENTE RISCATTO DELLA LAZIO: "DIFFICILE CAPIRE" Romulo e la Lazio si dicono addio dopo soli 6 mesi. Già da questa mattina erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni circa il mancato riscatto da parte della società biancoceleste dell'esterno ex viola, di proprietà del Genoa, e ora... Romulo e la Lazio si dicono addio dopo soli 6 mesi. Già da questa mattina erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni circa il mancato riscatto da parte della società biancoceleste dell'esterno ex viola, di proprietà del Genoa, e ora... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi