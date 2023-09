FIORENTINA, Troppo brutta per essere vera a San Siro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina torna da San Siro con una sconfitta pesante. 20 minuti di buon calcio, poi il gol di Thuram fa crollare i viola che soffrono soprattutto sulle corsie laterali dove gli esterni nerazzurri salgono con troppa facilità. Christensen para come può, al suo debutto in un grande palcoscenico dopo l'esordio assoluto con il Lecce, ma poi ci mette del suo sul rigore che taglia le gambe ai viola. Troppo in fiducia inoltre i due attaccanti nerazzurri e il 4-0 è purtroppo servito. Italiano in sala stampa fa il mea culpa per aver voluto premiare giocatori che avevano conquistato giovedì il girone di Conference, ma l'entusiasmo non ha sopperito alla stanchezza e l'allenatore promette di non mettere più in campo chi non è al 100%. Biraghi, che al rientro andrà a Coverciano, ha detto di voler archiviare subito la sconfitta e che è dispiaciuto per i tifosi.

RILEGGI IL LIVE FV