FIORENTINA-TORINO 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

20.02 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie del post-partita.

20.00 - Una partita dominata dalla Fiorentina ma con un finale di paura al Franchi: alla fine la Fiorentina riesce ad avere la meglio del Torino e riesce ad accedere alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà una tra Roma e Cremonese.

90' +7' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA ACCEDE ALLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA: 2-1 AL FRANCHI!

90' +5' - Terracciano salva in uscita su Sanabria! Che sta combinando la Fiorentina...

90' +3' - GOL DEL TORINO. LA RIAPRE KARAMOH che buca la difesa della Fiorentina e supera Terracciano mettendo in porta il pallone.

90' +2' - Traversa di Cabral che calcia a botta sicura ma viene fermato dal palo alto.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Cabral lotta su un pallone e costringe i difensori del Torino all'errore: il pallone finisce a Ikoné che calcia di prima e infila il pallone all'angolino. Fiorentina sul doppio vantaggio!

90' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! SEGNA IKONEEEEEE!

90' - Terracciano fa sua la palla su un cross di Karamoh, quando stiamo entrando nel recupero.

88' - Ikoné fallisce un'ottima occasione calciando troppo debolmente in area, poi però si prende gli applausi recuperando palla in scivolata.

87' - Occasionissima anche per la Fiorentina! Cabral ruba palla al difensore, serve Nico che mette in mezzo un cross deviato da Buongiorno sul quale Milinkovic-Savic riesce a mettere il piedone! Poi Dodo spara fuori.

86' - Cambio nella Fiorentina: fuori Bonaventura per Duncan.

86' - Occasionissima per Miranchuk! Palla che schizza fuori da un rimpallo in area: tiro a botta sicura del russo che per fortuna termina alto. Che brivido!

84' - Si rialza tra gli applausi Amrabat che ha preso un calcio in faccia notevole da Sanabria.

82' - Botta presa da Amrabat nell'occasione: il centrocampista resta a terra e ha bisogno dello staff medico.

81' - Salva Terracciano! Sanabria calcia da posizione ravvicinata in scivolata ma il portiere si oppone per la terza volta nel match con un ottimo intervento.

78' - Nico Gonzalez! Ikoné lavora bene un pallone e lo serve in area da posizione defilata: tiro dell'argentino che trova però solo l'esterno della rete.

76' - Cambia anche il Torino: fuori Vojvoda, dentro Karamoh.

74' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Jovic e Mandragora, entrano Cabral e Amrabat. Tra gli applausi del Franchi per chi esce e qualche timido fischio per Amrabat.

73' - Pasticcio in difesa di Milenkovic: Miranchuk prova la conclusione da fuori ma viene deviata in corner.

70' - Minuti di grandi scontri al Franchi. La Fiorentina prova a tenere palla, il Torino si organizza per attaccare.

65' - Calcio d'angolo battuto corto per Terzic che mette nel mezzo un cioccolatino: Jovic si stacca dall'avversario e di testa la infila all'angolio: Fiorentina in vantaggio al Franchi!

65' - GOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! SEGNA JOVIIIIIIC!!!

62' - Cambio anche per il Torino: dentro Ola Aina per Singo e Ilic per Linetty.

62' - Cambio nella Fiorentina: fuori Kouame, dentro Ikoné.

61' - Miranchuk calcia pianissimo con il mancino al volo tutto solo in area. Palla a Terracciano.

60' - Igor svirgola un cross di Vlasic dalla destra e fa prendere un coccolone ai presenti al Franchi. Palla alta di poco sopra la porta di Terracciano.

58' - Cosa si è mangiato Kouame! Break di Bonaventura che scarica per Jovic, il quale libera in area Kouame con un pallone rasoterra che l'esterno viola con il piattone spara però fuori!

58' - Nico Gonzalez! Si gira velocemente in area con il destro sugli sviluppi di un corner, ma Milinkovic è attento e si distende all'angolino parando il tiro.

57' - Mandragora centra la barriera su punizione da buona posizione.

55' - Vlasic! Lasciato tutto solo al limite dell'area prende la mira ma spara addosso a Terracciano. Blocca il portiere viola, ma che rischio per la Viola.

52' - Prima Dodo inciampa in area e vanifica una buona occasione, poi Bonaventura crossa troppo forte. Nulla da fare per l'attacco viola.

50' - Gioco molto fisico a centrocampo, le due squadre si stanno sfidando soprattutto in quella zona di campo.

48' - Ritmi decisamente più blandi in questo inizio di secondo tempo rispetto al primo. La Fiorentina continua a sbagliare troppo quando arriva al limite dell'area.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per le due formazioni.

---INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Buona Fiorentina che però ha rischiato in almeno un paio di occasioni di prendere gol.

45' +1' - Mandragora cade in area dopo un contrasto con Singo: qualche dubbio ma anche qui l'arbitro sorvola.

45' +1' - Nico! Gran conclusione dalla distanza sulla quale è attento Milinkovic-Savic che respinge.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Milenkovic! Colpisce di testa tutto solo su un cross al bacio di Dodo ma spara alto. La Fiorentina non riesce proprio a concludere in porta.

43' - Gran giocata di Kouame che trova Mandragora in area con il tacco: il tiro del centrocampista però viene ancora una volta murato.

41' - Cross deviato in area sempre di Dodo che aveva strappato molto bene partendo dalla difesa. Per Jovic pochi palloni giocabili in area in questi primi 40 minuti di gioco.

38' - Dodo chiude in area su Linetty poco prima del colpo di testa e la difesa viola riesce ad allontanare su un'azione molto pericolosa dei granata che stanno prendendo campo.

34' - Barak prova a fare tutto da solo, entra in area e cade dopo una spallata: niente da registrare per l'arbitro, palla sul fondo.

30' - Bella palla messa in mezzo da Bonaventura al volo, ma né Jovic né Kouame riescono a calciare in porta.

29' - Bonaventura e Nico non si intendono in area e sprecano una buona occasione per i viola che ancora una volta sbagliano nelle scelte in area.

26' - Igor! Si fa tutto il campo palla al piede e calcia dal limite dell'area, ma Schuurs si oppone in scivolata. Peccato perché il tiro era partito molto bene.

25' - Altra paratona di Terracciano! Sanabria colpisce a botta sicura da centro area ma trova la risposta del portiere viola.

21' - Bel recupero di Igor su Linetty dopo che il centrocampista si stava involando verso la porta sfruttando un rimpallo.

18' - Palo di Mandragora! Botta dal limite dell'area del centrocampista che con il destro spiazza Milinkovic-Savic ma viene fermato dal palo. Ad un passo dal vantaggio la Fiorentina!

17' - Continua ad avere il pallino del gioco la Fiorentina, che però non riesce ancora a sfondare. Nulla a che vedere in ogni caso con il primo tempo visto 10 giorni fa in campionato sempre al Franchi.

14' - Dopo qualche minuto di stop per le cure al portiere ospite, si riparte.

12' - Gol fallito da Barak! Il pallone schizza fuori da un rimpallo in area, il centrocampista della Fiorentina da due passi si allunga ma non riesce a colpire il pallone prendendo invece Milinkovic-Savic in uscita. Occasione sprecata e portiere granata che ha bisogno di cure dopo il colpo subito.

10' - Punizione dalla lunga distanza calciata verso la porta sempre da Mandragora, che trova però l'opposizione della difesa del Torino.

8' - Fiorentina sempre in proiezione offensiva, Mandragora non riesce a calciare da fuori e impenna il pallone che termina sopra la porta difesa da Milinkovic-Savic.

6' - Kouame! Colpisce di testa su cross di Barak ma ha il corpo troppo all'indietro: palla alta. Ma almeno la Fiorentina ha dimostrato al Torino di esserci.

4' - Dodo ci prova da fuori dopo una ribattuta da corner ma calcia troppo debolmente. Allontana la difesa granata.

3' - Prova a rispondere la Fiorentina con un paio di azioni che non vanno a buon fine per un passaggio sbagliato all'altezza dell'area di rigore. Ma subito ritmi alti al Franchi!

3' - Schuurs! Altro brivido per la Fiorentina sugli sviluppi del corner, dove il centrale granata colpisce tutto solo a centro area: per fortuna il pallone termina fuori di poco.

2' - Salva subito Terracciano! Difesa della Fiorentina che si addormenta su un lancio lungo di Rodriguez, il pallone finisce a Ricci che tira a botta sicura ma trova la risposta del portiere viola. Che rischio per la Viola!

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Torino, quest'oggi in maglia bianca. Fiorentina con la prima divisa.

17.59 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dallo staff arbitrale e dai rispettivi capitani. Per la Fiorentina guida le fila Bonaventura con la fascia al braccio.

Ci siamo, la Fiorentina si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia! Al Franchi va in scena una partita tra due squadre che sognano di poter di nuovo alzare la competizione nazionale: da una parte la Viola di Italiano, reduce da un ultimo giorno di mercato rovente e dal reintegro in rosa di Amrabat che però partirà dalla panchina, dall'altra il Torino di Juric che dopo aver sbancato il Franchi 10 giorni fa vuole ripetersi stasera. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouamé. All.: Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Vojvoda, Ricci, Linetty, Singo; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All.: Juric