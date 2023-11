FIORENTINA, Ma dov'è finita la "cooperativa del gol"?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sembra essere sparita con la vittoria al Maradona e il ritorno dalla sosta la tanto decantata cooperativa del gol. Dal ritorno dalla pausa nazionali la Fiorentina ha inanellato tre ko consecutivi rimanendo a secco di reti e sprofondando al settimo posto - ottavo se si considera la differenza reti -. Non era mai successo da quando Vincenzo Italiano è a Firenze che il digiuno dal gol si protraesse per oltre 270 minuti, con l’ultima gioia che porta la firma di Nico Gonzalez nel 1-3 di Napoli in pieno recupero.

Eppure la Fiorentina era riuscita a mandare in gol, tra campionato e Conference, quindici marcatori diversi, ma contro i bianconeri è stata portata alla luce una nuova evidente pecca. Se, infatti, i tiri totali parlano di un dominio schiacciante, con 25 conclusioni dei Viola di cui 4 in porta, contro le 4 bianconere bravi a capitalizzare l’unico tiro nello specchio, è il coefficiente dei gol attesi che dovrebbe portare a qualche riflessione: 0,78 per la Fiorentina, 0,65 per la Juventus.

A complicare le cose ci hanno pensato le punte Beltran e Nzola, impalpabili per tutti e 90 i minuti. Ha fatto specie soprattutto il passo indietro dell’argentino, che su dodici palloni toccati ne ha persi quattro, subendo la fisicità di Bremer in ogni duello aereo e non tirando mai in porta.