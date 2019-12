FIORENTINA-LECCE, Viola ancora in crisi: gli ospiti passano 1-0

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI NON È FELICE: ORA VALUTA L'ADDIO Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Centrale, il sorteggio più che positivo di Euro2020 che ha visto l'Italia finire nel girone di Svizzera, Turchia e Galles, evitando così i rischi Portogallo e... Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Centrale, il sorteggio più che positivo di Euro2020 che ha visto l'Italia finire nel girone di Svizzera, Turchia e Galles, evitando così i rischi Portogallo e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 1 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi