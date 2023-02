INDISCREZIONI DI FV INFORTUNATI, CASTROVILLI E SOTTIL VICINI AL RECUPERO Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata di lavoro in casa Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano continua a preparare la sfida alla Juventus, in programma domenica allo Stadium di Torino. Seduta pomeridiana per i viola, che si ritroveranno nel primo pomeriggio per una seduta di allenamento al Centro... Giornata di lavoro in casa Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano continua a preparare la sfida alla Juventus, in programma domenica allo Stadium di Torino. Seduta pomeridiana per i viola, che si ritroveranno nel primo pomeriggio per una seduta di allenamento al Centro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi