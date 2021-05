FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI: IL N° 10 VERSO IL CAMBIO DI AGENTE Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... NOTIZIE DI FV JACOBELLI A FV, PESSIMA LA NUOVA COPPA ITALIA Su queste pagine ieri il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è espresso così in merito alla nuova formula della Coppa Italia: ""Personalmente la trovo pessima. Ho sempre spinto per una riforma della coppa nazionale che seguisse... Su queste pagine ieri il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è espresso così in merito alla nuova formula della Coppa Italia: ""Personalmente la trovo pessima. Ho sempre spinto per una riforma della coppa nazionale che seguisse... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi