FIO-VER, I precedenti dell'arbitro Ferrieri Caputi

Domenica 17 Dicembre alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi verrà disputata la partita Fiorentina-Hellas Verona valida per la sedicesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno e arbitrerà la squadra viola per la seconda volta in carriera. La prima volta invece è stata sempre in questa stagione, quando ha arbitrato la squadra viola in Fiorentina-Lecce 2-2 in occasione della seconda giornata di Serie A, con reti di Nico Gonzalez e Duncan rimontate da quelle di Rafia e Krstovic. Anche l'Hellas Verona è stato arbitrato da questo fischietto una sola volta in occasione dell'ottava giornata della stagione corrente nella partita vinta dal Frosinone contro i veronesi per 2-1 con le reti di Reiner, Soulé e Djuric.

Queste sono state le uniche volte che in carriera ha arbitrato Fiorentina ed Hellas Verona. Complessivamente ha arbitrato in Serie A in due anni solamente sei volte, di cui la metà in questa stagione e fin qui ha accumulato tre presenze in Coppa Italia e tredici in Serie B.