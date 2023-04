FIO-SAM 1-0, Il gioiello di Castro rompe la noia del pt

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il primo tempo di Fiorentina-Sampdoria sembra la copia della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, dove i viola mantengono il possesso e gli avversari non fanno praticamente niente per mettere in crisi la squadra di Italiano. Pur avendo sempre il possesso della palla, Castrovilli e compagni non riescono a trovare la via della porta col primo tiro alto che arriva proprio dai piedi del numero 10 con la palla che finisce in curva Ferrovia. Poco dopo ha un'ottima occasione Lammers su assist di Gabbiadini, ma per fortuna di Cerofolini, oggi all'esordio con la maglia della Fiorentina, il tiro dell'ex Empoli finisce altissimo. Al 28' è Biraghi a vestire i panni del portiere quando Augello scappa sulla destra prima di calciare forte verso la porta incontrando l'intercetto sulla linea da parte del capitano viola. Finalmente dopo la mezz'ora la Fiorentina sembra decisa ad accelerare e prima con Duncan che calcia di poco a lato e poi con Castrovilli, che per la prima volta in 36 minuti trova la porta di Ravaglia, con la palla che però finisce comoda tra le sue braccia. Al 40' è il momento anche dello squillo di Nico Gonzalez che, servito da Duncan al limite dell'area, stoppa la palla e prova il tiro con la palla che si alza sopra la traversa. La Fiorentina aumenta i giri e con Castrovilli va vicinissima al gol, salvo dover fare i conti con un grande Ravaglia che con una mano, dopo la deviazione di un difensore, manda in angolo. È il preludio al gol: su corner dalla sinistra, una combinazione tra Biraghi e Duncan manda il primo al cross pennellato sul secondo palo per Castrovilli che al volo calcia sul secondo palo con la palla che bacia il palo e finisce alle spalle di Ravaglia. Meritato il vantaggio della Fiorentina soprattutto per gli ultimi dieci minuti e ripresa che inizierà col punteggio di 1-0 per i viola.