FIO-GEN, Non è una partita qualunque. Tra ex storici e...

Fonte: A cura di Duccio Santoro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina vs Genoa. Non è mai stata una sfida banale soprattutto negli ultimi 15 anni che hanno visto queste due squadre contendersi il 4°posto valido per l'accesso ai preliminari di Uefa Champions League nella stagione 2008/09, che ha visto prevalere la Fiorentina grazie al risultato favorevole negli scontri diretti. Nella stagione 2018/2019 le due squadre si sono affrontate in un altro match da cardiopalma, quello della 38esima giornata di campionato, che vedeva entrambe a rischio retrocessione; un destino a cui nessuna delle due compagini è andata incontro complice la vittoria dell'Inter sui toscani del Empoli nella sfida parallela.

Un altro ambito che la sfida tra i viola e il Grifone va a toccare è quello degli ex: tra i primi casi possiamo nominare quello di Milan Badelj, capitano del Genoa e che si presume scenda in campo stasera; il centrocampista croato è stato cinque anni a Firenze arrivando anche a indossare la fascia di capitano ereditata dal compianto Davide Astori. Dal 2020 è un giocatore del Genoa e, in seguito alla partenza di Domenico Criscito, è diventato il capitano della squadra rossoblu allenata da Alberto Gilardino, altro ex storico di questa sera che ha incantato con i suoi gol e i suoi tocchi di violino il popolo viola dal 2008 al 2012, per poi tornare per una breve parentesi nel 2015 a stagione in corso. La sua esperienza da giocatore a Genoa è stata breve, in quanto è arrivato nel 2012, per poi passare in prestito al Bologna e successivamente ritornare nel 2013 abbandonando il Grifone solo dopo un anno nel 2014. Tornerà in rossoblu come tecnico della primavera nel 2022 approdando nello stesso anno alla guida della prima squadra. Un altro ex importante, presente stasera e di parte viola è Christian Kouame, che ha militato nel Genoa dal 2018 al 2020, anno in cui è approdato alla Fiorentina di cui ha fatto parte fino al 2021 per poi ritornare nell'estate del 2022 dopo la fine del prestito all'Anderlecht. Tra gli ex non presenti stasera ma che sono passati da queste due squadre possiamo citare Luca Toni, arrivato alla Fiorentina nella stagione 2005/06 anno in cui si aggiudica la Scarpa d'Oro dopo un campionato concluso da capocannoniere con 31 gol. L'esperienza a Genova per il bomber emiliano dura solo 1 anno ed è contrassegnata da numerose critiche da parte sia della società che della curva.

A vestire la maglia del grifone dopo il glorioso trascorso in maglia viola è stato Sebastian Frey, uno dei migliori portieri della Fiorentina negli ultimi anni. Dopo 6 anni tra i pali della porta gigliata nel 2011 il fuoriclasse francese passa a difendere la porta rossoblu, dove rimarrà per 2 anni. Egli ha sempre rivendicato il proprio amore per la maglia viola e il Grifone soprattutto dopo aver appeso i guantoni al chiodo. Altri due ex importanti che è doveroso ricordare sono: Cesare Prandelli, allenatore viola dal 2005 al 2010 e successivamente per una breve parte della stagione 2020/21. Al Genoa ha ricoperto il ruolo di tecnico nella stagione 2018/19, portando i rossoblu alla salvezza.

Un ex che molto probabilmente rappresenta uno dei più grandi rimpianti della società viola è Giuseppe Rossi, detto Pepito, che si è ritirato dal calcio professionistico il 22 luglio 2023. A Firenze il giovane talento è stato protagonista di un iniziale periodo di gloria e di successo stroncato accidentalmente da un infortunio riscontrato durante la sfida interna di campionato contro il Livorno. La sua carriera in maglia gigliata dura solo tre anni complici certe problematiche. Nel 2017 viene acquistato dal Genoa, realizza il suo unico gol con i liguri nella sconfitta interna proprio contro la Fiorentina e a fine stagione resta svincolato. Il giocatore non verrà riscattato dalla società e addirittura sarà vittima di un processo per positività alla dorzolamide riscontrata nel test anti-doping svolto in occasione del match Benevento-Genoa.