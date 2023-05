FEMMINILE: FIORENTINA E MILAN NON VANNO OLTRE L’1-1. PER LA PANCHINA SPUNTA IL NOME DI DE LA FUENTE

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

È finita in parità la sfida tra Fiorentina e Milan giocata domenica scorsa a Sesto Fiorentino. Le reti di Boquete su rigore e di Dompig sono gli unici sprazzi di una partita scialba, a tratti noiosa, disputata tra due compagini che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Il Diavolo cerca di rodare il gruppo in vista del prossimo anno aspettando novità su quale sarà il futuro del tecnico Maurizio Ganz. Al momento, il coach lombardo non sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura meneghina, ma il tifo rossonero lamenta la sua incapacità di lottare a pieno regime per i piani alti. Discorso simile anche a Firenze con la semi certezza che Patrizia Panico non guiderà la squadra femminile per il prossimo anno. Nell’ultima settimana si è fatto avanti con forza il nome di Sebastian De La Fuente come possibile rimpiazzo per l’ex attaccante. L’argentino, del resto, in questo weekend appena trascorso ha festeggiato la salvezza matematica con il Como. Il suo nome – tuttavia – non sembra riscaldare di molto gli animi dei supporters della squadra femminile gigliata che potrebbero non essere contenti della scelta fatta dalla società qualora dovesse essere confermata. La trattativa sembrerebbe comunque essere stata avviata, tanto che, nelle scorse settimane, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti è stato avvistato a Firenze.

Ma torniamo a Sesto; L’undici titolare di Patrizia Panico è orfano della sua artiglieria pesante. Kajan, Longo e Johansdottir lasciano spazio al tridente Mijatovic, Hammarlund e Boquete. Se la spagnola e la serba vivono un momento di forma positivo, l’attaccante svedese arrivata nello scorso mercato di gennaio sembra un oggetto estraneo al gruppo viola. Rimane da capire come mai l’ungherese Kajan sembra uscita definitivamente dai radar dell’allenatrice gigliata. La gara si svolge senza particolari fiammate. Entrambe le formazioni si annullano a vicenda, a riconferma del fatto di essere ormai fuori da ogni situazione di classifica. A cinque minuti dalla fine del primo tempo però, Boquete scappa in profondità atterrata dal portiere rossonero Babb che si infortuna nell’occasione. Rigore per le viola e cambio per il Milan con Giuliani che prende posto tra i pali incassando la massima punizione segnata dall’ex di turno. Ottavo centro stagionale per Boquete che raggiunge così Kajan nella classifica marcatrici viola. Nella ripresa il Milan coglie l’affondo con Dompig che sigla il pari dopo un errore di Tortelli che, di testa, impedisce al proprio portiere un facile bloccaggio. Sul proseguo dell’azione, l’ex Empoli ruba palla e scarica di potenza alle spalle della numero uno gigliata. Le ospiti cercano di addormentare la partita e creano pochi pericoli dalle parti viola. Viceversa, la Fiorentina vuole provare a fare bottino pieno ma prima sbatte su Giuliani con Catena e di seguito – in pieno recupero – sbagliano una palla goal clamorosa con Longo che grazia la sua ex squadra mandando al lato. 1-1 il finale con le viola che restano quarte.

Se a Firenze le emozioni sono state scialbe, a Vinovo Juventus e Inter danno spettacolo. Le nerazzurre vanno sotto due volte e riescono a sopraggiungere al pareggio grazie alle reti di Polli e al colpo in pieno recupero di Chawinga. In zona salvezza c’è un’ufficialità di non poco conto. Grazie alla vittoria per 2-1 sulla Sampdoria, il Como festeggia la matematica salvezza. Le lombarde giocheranno di nuovo nel massimo campionato nella prossima stagione. In vantaggio col secondo goal consecutivo di Linberg, le comasche si fanno recuperare da Bonfantini prima del raddoppio di Karlenas su rigore che regala la salvezza al Como. Nell’altra sfida salvezza registriamo un pirotecnico 5-4 tra Parma e Sassuolo. Una pioggia di goal allo stadio Ricci di Reggio-Emilia che vede trionfanti le neroverdi grazie al rigore finale siglato da Sabatino al novantatreesimo dopo che le gialloblù erano riuscite a pervenire ad un insperato 4-4. A fare da spettatori a questa giornata di campionato sono state Roma e Pomigliano. Mentre le giallorosse sono ancora invischiate nei festeggiamenti per il tricolore conseguito nella sfida di sabato scorso contro la Fiorentina, le campane hanno visto un ennesimo ribaltone in panchina con le dimissioni di Nicola Romaniello – richiamato meno di una settimana prima – e il ritorno di Carlos Sanchez alla guida della squadra.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Juventus-Inter 2-2

Fiorentina-Milan 1-1

Riposa: Roma

Poule salvezza:

Sassuolo-Parma 5-4

Como-Sampdoria 2-1

Riposa: Pomigliano

Classifica aggiornata:

Roma 63

Juventus 51

Milan 40

Fiorentina 39

Inter 36

Sassuolo 32

Como 24

Pomigliano 18

Parma 15

Sampdoria 15