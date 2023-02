EQUILIBRIO MANDRAGORA. CON LUI IN CAMPO LA MEDIA PUNTI È SUPER

C'è una statistica che da stamani rimbalza sui social e che riguarda l'importanza di Rolando Mandragora per la Fiorentina: nelle 17 partite da titolare del centrocampista mancino, la squadra di Italiano viaggia ad una media di 1,88 punti a partita (considerando anche le sfide di coppa che non valgono 3 punti). Una statistica che, come mostra la tabella in calce, è confermata. La domanda a cui rispondere è: è un caso oppure no?

Di sicuro Italiano pensa che non lo sia, e appena ne ha l'occasione butta in campo l'ex Torino che non ruba l'occhio ma che evidentemente dà la possibilità di giocare in un modo che senza di lui la Viola non riesce a proporre. Troppo importante l'equilibrio che Mandragora dà aiutando Amrabat sia in impostazione che in fase di rottura.

Ancora il sinistro potentissimo del classe '97 si è visto molto poco se contiamo che gli unici due gol sono arrivati per una papera di Radu alla prima in campionato e per una rete contro gli Hearts, ma ogni volta va vicino al gol. "Palo di Mandragora" è una frase che è risuonata spesso nelle case dei tifosi viola e di mezzo ci si è messa anche la sfortuna, questo è chiaro. Ma palo o non palo, il ruolo di Mandragora in questa Fiorentina ogni partita che passa è più chiaro: è lui l'equilibratore di questa squadra.

Queste le 17 partite da titolare di Mandragora:

@ Empoli 0-0 1PT

@ Udinese 1-0 0PT

vs. Hellas Verona 2-0 3PT

@ Atalanta 1-0 0PT

vs. Lazio 0-4 0PT

@ Lecce 1-1 1PT

@ Spezia 2-1 3PT

@ Sampdoria 2-0 3PT

vs. Salernitana 2-1 3PT

@ Milan 2-1 0PT

@ Basaksehir 3-0 0PT

vs. Basaksehir 2-1 3PT

@ Hearts 3-0 3PT

vs. Hearts 5-1 3PT

@ Riga 3-0 3PT

@ Braga 4-0 3PT*

vs. Torino 2-1 3PT*

32 punti in 17 partite= 1,88 a partita

*= gara ad eliminazione diretta, quindi non valida per 3 punti