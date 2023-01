DOMINGUEZ, Idea Bologna: rinnovo ponte anti-Viola

Nicolas Dominguez è uno dei punti di riferimento nel centrocampo del Bologna, fondamentale per Thiago Motta. Per questo i rossoblu stanno rispedendo al mittente tutti gli interessamenti che arrivano, con l’obiettivo di rinnovare il contratto in scadenza al 2024. Il problema è che l’agente del 24enne non si è fatto ancora vivo per la firma su un nuovo accordo, nonostante le parole del giocatore sempre andate in direzione del club rossoblu. La possibilità che sembra più concreta, e speranza bolognese per una permanenza di Dominguez almeno fino al termine della stagione, è che metta la firma su un rinnovo-ponte fino al 30 giugno 2025. Una firma utile soprattutto per scacciare le sirene invernali, guidate da una Fiorentina che lo regalerebbe volentieri a mister Italiano. Per la cessione, a quel punto, si guarderebbe solamente dall’estate prossima in avanti e lì entrerebbe in gioco anche la Lazio: il giocatore è apprezzato da Sarri e il centrocampo biancoceleste sarà da rifondare.