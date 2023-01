DA ROMA A ROMA: LA RINCORSA EUROPEA (RI)PASSA DALLA CAPITALE

La Fiorentina questa sera affronterà la Roma, in un match che sarà più che mai decisivo in chiave europea, in virtù di una classifica che al momento vede proprio i giallorossi occupare l'ultimo posto disponibile per accedere alle Coppe europee.

La situazione per i Viola però non è semplice. La squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno necessariamente di tre punti per restare aggrappata al treno europeo, anche e soprattutto dopo la vittoria di questo pomeriggio della Lazio contro il Sassuolo, che ha portato i biancocelesti a 34 punti in classifica (+11 sulla Fiorentina). La Roma al momento dista 8 lunghezze, tante, forse troppe, ma ancora c'è un girone intero da giocare e la Fiorentina non ha intenzione di mollare, memore dei punti recuperati proprio un anno fa all'Atalanta che permisero ai Viola di arrivare settimi a scapito proprio dei bergamaschi.

E fu proprio a Roma nell'agosto del 2021 che la Fiorentina iniziò la sua rincorsa europea, fino a raggiungere quel posto in classifica che ha dato l'accesso ai preliminari di Conference League. Era la prima sulla panchina della Fiorentina per Vincenzo Italiano in Serie A e il match finì 3-1 per i giallorossi. Fu una sconfitta amara, ma le sensazioni rispetto alle stagioni precedenti erano già diverse, con la conferma sul campo che è arrivata qualche mese più tardi. Quest'oggi invece servirebbe qualcosa di diverso, forse un gioco anche meno spumeggiante, ma un risultato finale diverso.