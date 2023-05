CONFERENCE, Il weekend delle semifinaliste: il punto

FirenzeViola.it

Manca ormai poco più di una settimana alle semifinali di andata di Conference League e tutte e quattro le squadre rimaste in corsa sognano di volare a Praga per la finale, in programma il prossimo 7 giugno. Da un lato ci sarà il doppio confronto tra Fiorentina e Basilea, dall'altro il testa a testa tra West Ham e Az Alkmaar. Ma come è andato il weekend delle semifinaliste?

FIORENTINA – La squadra di Vincenzo Italiano ritrova la vittoria in campionato e lo fa in grande stile: 5-0 contro una Sampdoria ormai destinata alla retrocessione. In gol Castrovilli, Dodò, Duncan, Kouame e Terzic. Insomma, se ormai il campionato per i Viola sembra più una corsa all’ottavo posto e dunque inutile per fini europei (salvo possibili esclusioni che riguardano la Juventus), serviva ritrovare fiducia e confidenza con la porta a 10 giorni dall’andata di Conference. Missione compiuta, con tanti giocatori che hanno trovato la prima rete sia stagionale che in maglia Viola. La Fiorentina tornerà in campo mercoledì.

BASILEA – Altro giro, altra vittoria. La squadra di Heiko Vogel travolge 4-1 il Winterthur e lo fa grazie alle reti di Adams, Males, Amdouni e Zeqiri. Anche per Eurorivali dei Viola si trattava di una sfida contro l’ultima della classe, ma grazie a questi 3 punti il Basilea si trova a sole tre lunghezze dalla zona Conference League (attualmente occupata dal Servette) e 4 da quella Champions (occupata però dal Lugano, con il quale ha perso di recente). Insomma, se per loro sembrava che il campionato fosse ormai “concluso” ecco che queste ultime due vittorie ridanno un po’ di speranze. Questo weekend, prima della sfida contro la Fiorentina, affronteranno lo Zurigo in casa.

WEST HAM – Per gli Hammers arriva un’altra sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo il 2-1 di settimana scorsa contro il Liverpool. Questa volta a fermarli è stato il Crystal Palace che si è imposto in casa per 4-3. Un match entusiasmante per i tifosi neutri, ma che ha messo in evidenze le difficoltà difensive del West Ham. In gol per gli ospiti Soucek (che aveva portati in vantaggio la sua squadra), Antonio e Aguerd (che di fatto è chiuso le marcature). Per gli Hammers ora la classifica si fa preoccupante (15° posto), con la zona retrocessione che dista solo 4 punti. E domani ci sarà Manchester City-West Ham.

AZ ALKMAAR – Weekend di riposo per gli olandesi (si è giocata la finale di Coppa d’Olanda, vinta dal PSV contro l’Ajax) che vedono dunque la loro classifica invariata. Quarto posto a 60 punti e attualmente in zona Conference League. Questo fine settimana sfideranno proprio l’Ajax, che attualmente si trova davanti a loro di soli 2 punti. Un’occasione unica per tentare il sorpasso e andare in zona Europa League.