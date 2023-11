BOLOGNA, L'ESEMPIO CASALINGO PER LA CORSA ALL'EUROPA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La sconfitta contro la Juventus, oltre ad amarezza e frustrazione per i tifosi, lascia la Fiorentina ferma al settimo posto (condiviso a pari merito con la Roma). Una delusione, unita al già difficile clima con cui ci si è avvicinati alla gara, da smaltire velocemente giovedì col Cukaricki.

Domenica però al Franchi arriva il Bologna, in quello che, a detta della classifica, è un altro scontro diretto. I viola non solo cercano di svegliarsi dal torpore delle tre sconfitte consecutive, ma dovranno anche risollevare un trend casalingo che ultimamente lascia desiderare. La Fiorentina infatti non vince in casa dal 2 ottobre (3-0 al Cagliari) e da inizio anno ha solo il 13esimo rendimento casalingo della Serie A (chi con 6 gare, chi con 5). Ancora troppo poco per una squadra che cerca la riconferma in Europa e che in casa si trova a dover racimolare il più possibile, come successe il primo anno targato Italiano, con addirittura 13 vittorie su 19 e ben 41 punti finali. Una stagione in cui con le medio-piccole i viola non sbagliavano quasi mai, mentre ora, in casa, tolti i match con Atalanta e Juventus, tra Lecce, Cagliari ed Empoli sono arrivati appena 4 punti.

A differenza del Bologna, prossimo avversario, che fra le mura amiche ha perso solo col Milan alla prima giornata, poi un pareggio e sole vittorie, per un ruolino di marcia che è con Inter, Roma, Juve e Frosinone il migliore del campionato (13 punti). Uno spauracchio che arriverà al Franchi domenica, da cui trarre spunto e contemporaneamente ripartire.