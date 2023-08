BARAK, Costretto a saltare le gare di agosto, poi...

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2023

La partenza di Castrovilli, l'arrivo di Mina e l'assenza sospetta di Amrabat tra i convocati per l'Inghilterra ieri hanno fatto passare un po' sotto traccia la comunicazione della Fiorentina sui motivi delle assenze dei giocatori rimasti appunto a Firenze. Comunicazione che ribadisce come per Antonin Barak i tempi di recupero restano lunghi. Il giocatore infatti deve stare ancora fermo e attendere una nuova valutazione prevista a fine agosto. Il che significa che perderà almeno le gare di agosto, senza considerare che poi ci vorrà un po' di tempo per ritornare in gruppo a tutti gli effetti.

Il giocatore della Repubblica Ceca alla fine delle sue ferie (sarebbe dovuto rientrare con i primi nazionali) si è effettivamente presentato al Viola Park ma solo per controlli che hanno mostrato - questa fu la comunicazione ufficiale - una infezione presa appunto durante le vacanze. Certo è che ormai andremo minimo al mese e mezzo di stop e il giocatore inizierà così la stagione senza aver fatto la preparazione. Al primo posto resta ovviamente la salute del giocatore che speriamo recuperi al più presto ma di sicuro al rientro dovrà faticare non poco per ritrovare un posto in squadra.