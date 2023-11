ARGENTINA, Nico si gioca una maglia davanti. Quarta...

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Torna in campo stanotte la formazione campione del mondo. L'Argentina, alla Bombonera, ospita l'Uruguay in un match intriso di significati. Una sorta di derby da sempre accesissimo, condito dal vedere Marcelo Bielsa sulla panchina della Celeste e dalla classifica, che vede l'Argentina in testa a punteggio pieno e gli uruguagi a inseguire, 5 punti sotto. Nella Seleccion presenti due calciatori viola, Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Il primo si gioca una maglia da titolare per affiancare davanti Messi, e uno tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Non semplice vedere dal primo minuto il difensore, impiegato da Scaloni nell'ultimo match col Perù da esterno destro di difesa.

Il match andrà in scena nella notte italiana alle 1:00 ma non sarà visibile in diretta, poiché nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per trasmettere le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026.