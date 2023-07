AI NASTRI DI PARTENZA È LA SOLITA SITUAZIONE, ASPETTANDO CONTROINDICAZIONI DAL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È cominciata ieri la stagione della Fiorentina a livello di partite. La prima squadra ha schiantato, come ampiamente prevedibile, la formazione Primavera per 8-1 nel primo test estivo. Un'amichevole che ha permesso ai ragazzi di Vincenzo Italiano di mettere benzina nelle gambe e che per qualcuno è significata essere la prima occasione buona per cercare di piazzarsi “davanti” nelle gerarchie.

Su tutti, aspettando il mercato, Arthur Cabral e Luka Jovic sono ripartiti nella solita staffetta che durante tutto l’anno passato li ha visti protagonisti. Il serbo è partito titolare e l’ha messa dentro due volte, il brasiliano ha timbrato nella seconda frazione. Proprio l’ex Basilea lo scorso anno, dopo mesi di pochi sussulti da parte di entrambi, si era piazzato in modo permanente al centro dell’attacco, giocando praticamente sempre titolare nell’ultimo spezzone di stagione.

La società li ha sempre difesi davanti ai microfoni, eppure è risaputo che i viola stanno cercando un volto nuovo da prelevare sul mercato. Tra Fullkrug e Dia, non si sono mai placate le voci di interessi concreti da parte della Fiorentina, che porta avanti quindi il desiderio di mettere a disposizione di Italiano qualcos’altro, magari che possa incrementare il numero di gol là davanti.

Nell'attesa però che la campagna acquisti si pronunci in una direzione, la Fiorentina riparte dal solito tandem offensivo, che già nel primo test (seppur con l’attendibilità che può avere) non ha perso l’occasione di timbrare il cartellino.